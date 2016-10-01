صادم و بالصور.. دولة إسلامية تعرض فيلم إباحي في شاشة عملاقة تزامنا مع صلاة الجمعة

صدم سائقو السيارات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تزامنا مع صلاة الجمعة٬ بسبب عرض لافتة إلكترونية عملاقة على طريق مزدحم٬ مشاهد من فيلم إباحي ياباني.

"شوف تيفي"

صدم سائقو السيارات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تزامنا مع صلاة الجمعة٬ بسبب عرض لافتة إلكترونية عملاقة على طريق مزدحم٬ مشاهد من فيلم إباحي ياباني.

وحسب مجموعة من المواقع الاخبارية العالمية فقد انتشرت عبر الإنترنت صور ومقاطع فيديو تظهر شاشة من طراز ”إل إي دي“ أمام مبنى المحافظة في جاكرتا٬ وهي تعرض مشاهد لشخصين يمارسان الجنس.

وأضافت المصادر ذاتها نقلا عن بوابة ديتيك دوت كوم الإخبارية أن بوو سوكيندرو٬ وهو متحدث باسم شرطة جنوب جاكرتا٬ قوله "تلقينا معلومات حول الفيديو عقب صلاة الجمعة فقمنا بقطع التيار الكهربائي".