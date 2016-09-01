بالفيديو.. حريق مهول بالدار البيضاء هذه تفاصيله

لم تكن تظن سيدة تقطن بمدينة الدار البيضاء أنها ستعود من سفرها إلى منزلها الذي تركته سالما،وتجده محترقا بالكامل بعدما التهمته النيران.

شوف تيفي:م غ

لم تكن تظن سيدة تقطن بمدينة الدار البيضاء أنها ستعود من سفرها إلى منزلها الذي تركته سالما،وتجده محترقا بالكامل بعدما التهمته النيران.

فصول الواقعة،تعود تفاصيلها إلى مساء اليوم الجمعة،عندما اندلع حريق مهول بعمارة تتكون من 8 طوابق بشارع عين تاوجطات بمنطقة بوركون بالدار البيضاء.

و تعود أسباب الحريق الذي لم يخلف ضحايا،حسب ما عاينته "شوف تيفي لانفجار قنينة غاز كبيرة تركتها صاحبة المنزل دون إحكام و سافرت.

هذا و قد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق الذي خلف هلعا خوفا كبيرا لدى الساكنة.