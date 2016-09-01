غريب : الرباح يحول مهرجانا خطابيا بالحاجب لمسيرة وسط الإحتجاجات ضد حزب العدالة والتنمية.

عجز عزيز الرباح رفقة وكيل اللائحة بمدينة الحاجب خالد البوقرعي، عشية اليوم الجمعة، عن تنظيم مهرجان خطابي بالمدينة في إطار الحملة الإنتخابية لإقتراع 7 اكتوبر المقبل.

شوف تيفي



عجز عزيز الرباح رفقة وكيل اللائحة بمدينة الحاجب خالد البوقرعي، عشية اليوم الجمعة، عن تنظيم مهرجان خطابي بالمدينة في إطار الحملة الإنتخابية لإقتراع 7 اكتوبر المقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، عزيز الرباح وزميله في الأمانة العامة للحزب خالد البوقرعي وهما يقودان مسيرة إحتجاجية للمتعاطفين والمنخرطين في الحزب، تزامنا مع مسيرة أخرى مناهضة لحزب العدالة والتنمية وحكومة بن كيران.

وبمجرد نهاية المسيرة، ندد مسؤولو البيجيدي بمدينة الحاجب بما أسموه بالتضييق من طرف السلطات المحلية التي رفضت منحهم إحدى الساحات العمومية، متهمينها بالتشويش على مسيرتهم ومنع مهرجانهم الخطابي، في حين قال مصدر "لشوف تيفي" أن الساحة التي كان ينوي الحزب تنظيم مهرجان خطابي بها قد تم وضع خيام بها في إطار أنشطة جمعوية.

هذا، واستغربت ساكنة الحاجب من المسيرة الاحتجاجية التي قادها عزيز الرباح، حيث في الوقت الذي ترفع شعارات مناصرة لحزب العدالة والتنمية، تصدح حناجر أخرى بالقرب من المسيرة وفي نفس اتجاهها بشعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية ومطالبة برحيل حكومة عبد الإله بن كيران.