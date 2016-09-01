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عاجل..هذا هو موعد مراقبة هلال شهر محرم
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 23:37 عاجل..هذا هو موعد مراقبة هلال شهر محرم | بوليتيك
عاجل..هذا هو موعد مراقبة هلال شهر محرم
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل، على موقعها الرسمي، بأنها طلبت من القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة مراقبة هلال شهر محرم 1438 غدا السبت 29 ذي الحجة 1437هـ موافق

"شوف تيفي"

 كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل، على موقعها الرسمي، بأنها طلبت من القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة مراقبة هلال شهر محرم 1438 غدا السبت 29 ذي الحجة 1437هـ موافق فاتح أكتوبر 2016م.

وطلبت الوزارة منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537-76-11-45
0537-76-09-32
0537-76-05-49
0537-76-89-54

رقم الفاكس:

0537-76-17-21

 

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المغرب شوف تيفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شهر محرم

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