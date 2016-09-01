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بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 23:22 صادم وبالفيديو.. بعد لمياء.. هذا ما يقع لمغربي على يد كفيله السعودي وزوجته المغربية بالسعودية | مجتمع
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تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم، يظهر مصريا وهو يكشف معاناة مغربي بالسعودية.

 "شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم، يظهر مصريا وهو يكشف معاناة مغربي بالسعودية.

وأوضح هذا المصري الذي يتحدث للمغربي في هذا الفيديو، بأن هذا الأخير يعمل لدى كفيله السعودي المتزوج بمغربية و تحمل الجنسية السعودية، حيث يقوم بأعمال الخادمات منذ شهور.
وحسب متداولي هذا الفيديو فإن المغربي ينحدر من مدينة الدار البيضاء ويدعى "محمد.ب" يتعرض للتعذيب والتهديد والتجويع من طرف المغربية زوجة السعودي، موضحين بأنه يأمل في الحصول على جواز سفره والعودة إلى أبنائه بالمغرب سالما معافا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودي الكفيل السعودية مصري

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