يا ربي السلامة.. شقيقتان تنتحران بشرب سم الفئران بمراكش.. وهذا هو السبب

أقدمت شقيقتان قاصرتين، اليوم الجمعة، بالانتحار من خلال شرب سم الفئران بمنزل أسرتهما بمراكش.

"شوف تيفي"



أقدمت شقيقتان قاصرتين، اليوم الجمعة، بالانتحار من خلال شرب سم الفئران بمنزل أسرتهما بمراكش.



وحسب مصادر محلية فقد تم نقل الشقيقتان البالغتين 14 و15 عاما في حالة وصفت بالخطيرة٬ إلى قسم المستعجلات بمستشفى إبن طفيل بمراكش، حيت تم وضعهما في قسم العناية المركزة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن القاصرتين تعرضتا للتعنيف على يد شقيقهم الأكبر بعد أن ضبطهما رفقة شاب بالقرب من مؤسسة تعليمية.