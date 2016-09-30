صورة بالفايسبوك تُغضب المغاربة.. وها علاش

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تظهر قيام أحدهم بوضع مبلغ مالي مهم فوق موائد خشبية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تظهر قيام أحدهم بوضع مبلغ مالي مهم فوق موائد خشبية.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث تباينت الآراء في التعليقات بين معجب بها وغاضب من نشرها وتداولها.

واعتبر نشطاء مغاربة في تعليقاتهم، تداول هذه الصورة بالأمر الخاطئ، موضحين بأن الفقير والمحتاج والمحروم قد يشعر بالسوء في حال مشاهدته لها، متمنين من الفايسبوكيين التوقف عن نشر صور مشابهة.