صورة بالفايسبوك تُغضب المغاربة.. وها علاش

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تظهر قيام أحدهم بوضع مبلغ مالي مهم فوق موائد خشبية.
وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث تباينت الآراء في التعليقات بين معجب بها وغاضب من نشرها وتداولها.
واعتبر نشطاء مغاربة في تعليقاتهم، تداول هذه الصورة بالأمر الخاطئ، موضحين بأن الفقير والمحتاج والمحروم قد يشعر بالسوء في حال مشاهدته لها، متمنين من الفايسبوكيين التوقف عن نشر صور مشابهة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.