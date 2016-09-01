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السلطات البلجيكية تفتح تحقيقا بعد وفاة مهاجر مغربي
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 20:03 السلطات البلجيكية تفتح تحقيقا بعد وفاة مهاجر مغربي | دولي
السلطات البلجيكية تفتح تحقيقا بعد وفاة مهاجر مغربي
أوردت وكالة الأنباء البلجيكية، أن السلطات عثرت على جثة مغربي يوم أمس، يبلغ من العمر32عاما، بأحد مناطق الاستراحة بالعاصمة بروكسيل.

شوف تيفي


أوردت وكالة الأنباء البلجيكية، أن السلطات عثرت على جثة مغربي يوم أمس، يبلغ من العمر32عاما، بأحد مناطق الاستراحة بالعاصمة بروكسيل.

ورجحت الوكالة حسب مصادرها طبقا للتحقيقات الأولية أن تكون الوفاة طبيعية بسبب نوبة الصرع، في حين خضعت جثة الضحية للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

وإستنادا لذات المصادر، فالضحية كان يقطن بمنطقة بروكسيل بطريقة غير قانونية الى جانب 150 مهاجرا آخر لايتوفرون على أوراق الإقامة.


 

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