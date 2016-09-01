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بعد البيضاء.. العثور على رضيعة حديثة الولادة بحي شعبي بوجدة
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 19:39 بعد البيضاء.. العثور على رضيعة حديثة الولادة بحي شعبي بوجدة | حوادث و حقوق
بعد البيضاء.. العثور على رضيعة حديثة الولادة بحي شعبي بوجدة
عثر مواطنون اليوم الجمعة، على رضيعة حديثة الولادة في حالة صحية حرجة، مرمية بحي شعبي يدعى سي لخضر بمدينة وجدة.

 "شوف تيفي"

 عثر مواطنون اليوم الجمعة، على رضيعة حديثة الولادة في حالة صحية حرجة، مرمية بحي شعبي يدعى سي لخضر بمدينة وجدة.

وحسب مصادر محلية فإن الرضيعة التي من المحتمل أن تكون نتيجة علاقة جنسية غير شرعية، تم نقلها إلى مستشفى الفارابي بوجدة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الطاقم الطبي بالمستشفى المذكور، ساهم في إنقاذ حياتها قبل أن يتم نقلها إلى فضاء الأطفال المتخلى عنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مواطنين عثروا صباح اليوم على جثة رضيعة بالقرب من محطة القطار بوسكورة ضواحي البيضاء.

 

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الولادة رضيعة علاقة جنسية مستشفى لفارابي

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