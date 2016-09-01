بالفيديو.. البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب

وصف عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الإقتطاعات من أجور الموظفين العموميين لشهر شتنبر بـ''الجائرة''.

شوف تيفي



وصف عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الإقتطاعات من أجور الموظفين العموميين لشهر شتنبر بـ''الجائرة''.



وأضاف حيسان، أن حكومة عبد الإله بن كيران، إقتطعت من أجور الموظفين مباشرة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد بعد أقل من شهر على الموافقة عليه ودخوله حيز التطبيق، في حين أن المنطق والقانون هو تطبيقه مع بداية السنة أي مطلع يناير المقبل.



وتابع حيسان، أن الحكومة الحالية لم تراعي الظروف العامة التي مر منها الموظف العمومي والتي إنطلقت من شهر رمضان مرورا بالعطلة الصيفية وعيد الأضحى وإنتهاءا بالدخول المدرسي.



وكشف حيسان، أن إقتطاعات أخرى في الطريق إلى التطبيق، حيث أن زيادة 1 في المائة في الشهر الحالي سيعقبها زيادة ثانية في شهر يناير من السنة المقبلة، وصولا إلى إقتطاع 4 في المائة من الأجر، وهي الحلول السهلة التي طبقتها حكومة بن كيران لإصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين.



وأفاد المستشار البرلماني، أن نقابة الكونفدرالية للشغل، قد عقدت مجلسها الوطني، حيث تعتزم تنظيم خطوات إحتجاجية، ردا على هذه الإقتطاعات، مع حلفائها من النقابات الأخرى.