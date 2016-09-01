 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب | بوليتيك

بالفيديو.. البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في

أول فنان شعبي يسخر من مونيكا درب عمر | ثقافة و فنون

أول فنان شعبي يسخر من ''مونيكا درب عمر''

بالفيديو.. والدة المعلم سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـشوف تيفي عن مرضها | ثقافة و فنون

بالفيديو.. والدة ''المعلم'' سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـ''شوف تيفي'' عن مرضها

مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22 | اقتصاد

مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22

عاجل وبالصور..حادثة سير مميتة تحصد حياة سائق دراجة هوائية رياضية بمريرت | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير مميتة تحصد حياة سائق دراجة هوائية رياضية بمريرت

ها شحال من متربص بالملك شدو في العديد من المدن المغربية وهاكيفاش كانو كيديرو | بوليتيك

ها شحال من متربص بالملك شدو في العديد من المدن المغربية وهاكيفاش كانو كيديرو

عاجل.. صلاة الجنازة على الزنيبر قبل دفنه في مزرعته بمكناس | بوليتيك

عاجل.. صلاة الجنازة على ''الزنيبر''' قبل دفنه في مزرعته بمكناس

انفجار قوي يهز مقهى بسوق أسبوعي بأولا تايمة..وها كيفاش تصاب مواطن بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

انفجار قوي يهز مقهى بسوق أسبوعي بأولا تايمة..وها كيفاش تصاب مواطن بجروح خطيرة

خطير..بعد تطوان.. مختل عقلي هاجم المصلين والإمام في مسجد ببنسليمان | حوادث و حقوق

خطير..بعد تطوان.. مختل عقلي هاجم المصلين والإمام في مسجد ببنسليمان

إنها القيامة.. !

أول فنان شعبي يسخر من ''مونيكا درب عمر''
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 18:42 أول فنان شعبي يسخر من مونيكا درب عمر | ثقافة و فنون
أول فنان شعبي يسخر من ''مونيكا درب عمر''
قامت المجموعة الغنائية الشعبية ''نجوم زريقة'' المنشقة عن فرقة الفنان الشعبي عبد الله الداودي بتسجل أغنية شعبية ساخرة من ''المونيكا'' التي خلقت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت استنفارا أمنيا.

شوف تيفي
قامت المجموعة الغنائية الشعبية "نجوم زريقة" المنشقة عن فرقة الفنان الشعبي عبد الله الداودي بتسجل أغنية شعبية ساخرة من "المونيكا" التي خلقت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت استنفارا أمنيا.
وكشف رئيس الفرقة عن جديده الفني الذي أطلق عليه "المونيكا دخلات" حيث انتشر على نطاق واسع على الفضاء الأزرق وعلق عليه بعض النشطاء بسخرية طريفة نظرا لنقاش الساعة الذي طغت على المونيكا الصينية الجنسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مونيكا درب عمر أغنية فايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. والدة المعلم سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـشوف تيفي عن مرضها | ثقافة و فنون

بالفيديو.. والدة ''المعلم'' سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـ''شوف تيفي'' عن مرضها

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني | ثقافة و فنون

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم مسافة ميل يفوز بهذه الجائزة | ثقافة و فنون

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم ''مسافة ميل'' يفوز بهذه الجائزة

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ | ثقافة و فنون

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:شنو رأيكم فالخليجيين لي كيتهمو المغربيات بالسحر و الشعوذة؟ | نسولو الناس
منذ 52 دقيقة

نسولو الناس:شنو رأيكم فالخليجيين لي كيتهمو المغربيات بالسحر و الشعوذة؟

الكوميدي ايكو مع أصغر مقرئ مغربي وتلاوة رائعة ما شاء الله (فيديو) Eko | زووم

الكوميدي ايكو مع أصغر مقرئ مغربي وتلاوة رائعة ما شاء الله (فيديو) Eko

طفل مغربي من الجالية يقول للمغاربة سيرو صوتو باش المغرب ماتبقاش فيه الأزبال بحال إسبانيا | بــووز

طفل مغربي من الجالية يقول للمغاربة سيرو صوتو باش المغرب ماتبقاش فيه الأزبال بحال إسبانيا

خطبة الجمعة بحضور الملك في طنجة | قنوات أخرى

خطبة الجمعة بحضور الملك في طنجة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب | بوليتيك
منذ 27 دقيقة

بالفيديو.. البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في

أول فنان شعبي يسخر من مونيكا درب عمر | ثقافة و فنون

أول فنان شعبي يسخر من ''مونيكا درب عمر''

بالفيديو.. والدة المعلم سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـشوف تيفي عن مرضها | ثقافة و فنون

بالفيديو.. والدة ''المعلم'' سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـ''شوف تيفي'' عن مرضها

مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22 | اقتصاد

مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22

﻿ ﻿
اليوم 16:10 GMT

عاجل : "القرطاس" يستنفر المصالح الأمنية بأكادير

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.