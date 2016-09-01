أول فنان شعبي يسخر من ''مونيكا درب عمر''

قامت المجموعة الغنائية الشعبية ''نجوم زريقة'' المنشقة عن فرقة الفنان الشعبي عبد الله الداودي بتسجل أغنية شعبية ساخرة من ''المونيكا'' التي خلقت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت استنفارا أمنيا.

شوف تيفي

قامت المجموعة الغنائية الشعبية "نجوم زريقة" المنشقة عن فرقة الفنان الشعبي عبد الله الداودي بتسجل أغنية شعبية ساخرة من "المونيكا" التي خلقت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت استنفارا أمنيا.

وكشف رئيس الفرقة عن جديده الفني الذي أطلق عليه "المونيكا دخلات" حيث انتشر على نطاق واسع على الفضاء الأزرق وعلق عليه بعض النشطاء بسخرية طريفة نظرا لنقاش الساعة الذي طغت على المونيكا الصينية الجنسية.