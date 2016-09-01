بالفيديو.. والدة ''المعلم'' سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي تتحدث لـ''شوف تيفي'' عن مرضها

"شوف تيفي": علاء الصنوبري
تعرضت قيدومة المسرح المغربي الفنانة نزهة الركراكي لأزمة صحية،لا تدعو للقلق أرقدتها الفراش في الآونة الأخيرة.
وقالت الركراكي في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الجمعة، إنها تماثلت للشفاء، وأصبحت بصحة جيدة.
وأكدت بطلة سلسلة "من دار لدار" بأن حالتها بخير في الوقت الراهن ولا تدعو للقلق، بعد أن تجاوزت هذه الأزمة الصحية.
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