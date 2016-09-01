مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22

قامت المجموعة السكنية العمران يوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الجديدة لخيايطة ضواحي مدينة الدارالبيضاء للوقوف على أبرز الأشغال التي سترى النور في قادم الأيام ومن بينها، العمارات

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قامت المجموعة السكنية العمران يوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الجديدة لخيايطة ضواحي مدينة الدارالبيضاء للوقوف على أبرز الأشغال التي سترى النور في قادم الأيام ومن بينها، العمارات السكنية، وبعض المرافق العمومية والمتمحورة في مدرسة ابتدائية خاصة « الساحل » وإعداديات تأهيلية ومسجد العمران الذي يمتد على 1267 m², الذي افتتح مؤخرا، كما أنه في القريب ستفتتح أربع مصحات بالإضافة إلى العديد من المرافق.

المشروع يضم أحدث التقنيات المحافظة على البيئة من بينها ساحات خضراء واستعمال الطاقات المتجددة عبر اعتماد الألواح الشمسية للإضاءة في مختلف مرافق المشروع.

ومن جهة اخرى ستكون المجموعة السكنية حاضرة وبقوة في قمة المناخ cop22 المقرر إجراؤها نونبر المقبل بمدينة مراكش، وذلك بتقديم مشروعها الجديد « شدى » الذي سيضم 108 فيلا تستوفي الشروط البيئية والذي سيمتد على 5 هكترات ب177,39 مليون درهم.

هذا وقد أطلقت مجموعة العمران مشروع المدينة الجديدة لخيايطة على مشارف العاصمة الإقتصادية، قصد التنفيس عن مدينة البيضاء التي أصبحت تعاني الإكتظاظ

كما أن المدينة الجديدة لخيايطة تدخل في إطار برنامج المدن الجديدة الذي يهدف إلى تنويع و توفير العرض السكني لمختلف فئات المجتمع وتنظيم التنمية العمرانية.