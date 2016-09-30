عاجل وبالصور..حادثة سير مميتة تحصد حياة سائق دراجة هوائية رياضية بمريرت

علمت ''شوف تيفي''أن الطريق الوطنية رقم 8 والتي تبعد بحوالي 10 كيلومتر عن مدينة مريرت في اتجاه مدينة خنيفرة، شهدت قبل قليل، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها شاب كان يقوم بممارسة هوايته بركوب الدراجات

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي"أن الطريق الوطنية رقم 8 والتي تبعد بحوالي 10 كيلومتر عن مدينة مريرت في اتجاه مدينة خنيفرة، شهدت قبل قليل، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها شاب كان يقوم بممارسة هوايته بركوب الدراجات الهوائية الرياضية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شاحنة من الحجم الكبير، دهست الهالك بطريقة مروعة، في الطريق المذكورة التي تعتبر نقطة سوداء.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان فور وقوع الحادث.