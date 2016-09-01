ها شحال من متربص بالملك شدو في العديد من المدن المغربية وهاكيفاش كانو كيديرو

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من توقيف مجموعة من الأشخاص الذين يتربصون بالموكب الملكي في الشوارع والمدارات الطرقية بالعديد من المدن المغربية، وآخرها بمدينة طنجة، وذلك في ظروف من شأنها

"شوف تيفي"+"و م ع"



تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من توقيف مجموعة من الأشخاص الذين يتربصون بالموكب الملكي في الشوارع والمدارات الطرقية بالعديد من المدن المغربية، وآخرها بمدينة طنجة، وذلك في ظروف من شأنها تعريض حياتهم وحياة الغير للخطر، وباستخدام طرق وأساليب تنطوي على أفعال معاقب عليها قانونا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بأن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن من بين الموقوفين من يسخر أطفالا قاصرين أو أشخاصا في وضعية إعاقة لاعتراض سير الموكب الملكي، مما يعرض حياة هؤلاء للخطر، مضيفا أن منهم من يقوم بهذه الممارسات بشكل اعتيادي ومنظم، وبطرق تدليسية بغرض النصب على المواطنين وابتزازهم أو بهدف المتاجرة، حيث تم ضبط العديد منهم يحملون وثائق وبطاقات هوية تخص أشخاصا آخرين.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، إخضاع جميع الموقوفين للتدابير القانونية اللازمة، وذلك في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من إجراءات البحث في هذه القضية، مؤكدا أن المصالح الأمنية ستواصل تدخلاتها وأبحاثها على الصعيد الوطني لضبط كافة الأشخاص الذين يتربصون بالموكب الملكي، ويعترضون حركة السير بطريقة تهدد الأمن والنظام العامين، وذلك بغرض تقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.



