عاجل.. صلاة الجنازة على ''الزنيبر''' قبل دفنه في مزرعته بمكناس

يعرف مسجد محمد السادس بمدينة مكناس، في هذه اللحظات صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الشهير الرحل إبراهيم الزنيبر، الذي وافته المنية ليلة أمس بالعاصمة الإسماعيلية عن عمر يناهز 96 عاما.

"شوف تيفي"

يعرف مسجد محمد السادس بمدينة مكناس، في هذه اللحظات صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الشهير الرحل إبراهيم الزنيبر، الذي وافته المنية ليلة أمس بالعاصمة الإسماعيلية عن عمر يناهز 96 عاما.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى عين المكان، فإنه سيتم نقل جثمان الراحل إلى مزرعته الواقعة بطريق الحاج قدور، والتي سيوارى بها الثرى.

وأضاف الموفد بأن الجنازة تعرف حضور العديد من رجال الأعمال، في غياب تام لشخصيات معروفة على الصعيد الوطني.