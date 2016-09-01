انفجار قوي يهز مقهى بسوق أسبوعي بأولا تايمة..وها كيفاش تصاب مواطن بجروح خطيرة

اهتز سوق الجملة بأولاد تايمة، اليوم الجمعة، على وقع انفجار قوي بأحد المقاهي، عقب اندلاع حريق تسبب في انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير.

"شوف تيفي"

اهتز سوق الجملة بأولاد تايمة، اليوم الجمعة، على وقع انفجار قوي بأحد المقاهي، عقب اندلاع حريق تسبب في انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير.

وحسب مصادر محلية فإن الانفجار خلف إصابة أحد المواطنين، بجروح متفاوتة الخطورة، خلال وقوفه مع المتجمهرين أمام المقهى، ليتم نقله إلى مستشفى المختار السوسي بتارودانت لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الوقاية حلوا بعين المكان وقاموا بإخماد النيران.