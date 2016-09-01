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خطير..بعد تطوان.. مختل عقلي هاجم المصلين والإمام في مسجد ببنسليمان
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 16:30 خطير..بعد تطوان.. مختل عقلي هاجم المصلين والإمام في مسجد ببنسليمان | حوادث و حقوق
خطير..بعد تطوان.. مختل عقلي هاجم المصلين والإمام في مسجد ببنسليمان
عاش مصلون بمسجد بمنطقة الحي الحسني ببنسليمان، خلال أحد أيام الأسبوع الجاري، الرعب والهلع الشديد بعد أن هاجم مختل عقلي المسجد.

"شوف تيفي"

عاش مصلون بمسجد بمنطقة الحي الحسني ببنسليمان، خلال أحد أيام الأسبوع الجاري، الرعب والهلع الشديد بعد أن هاجم مختل عقلي المسجد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المختل العقلي دخل إلى المسجد في حالة هستيرية، خلال صلاة العصر، وهاجم المصلين بالضرب والسب قبل أن يتوجه صوب الإمام، إلا أن المصلين حاصروا هذا المختل وأخرجوه بصعوبة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المنطقة التي يتواجد بها المسجد تعرف توافد العشرات من المختلين والمتسولين.



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحي الحسني بنسليمان مختل عقلي المصلين حالة هستيرية

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