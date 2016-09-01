بالفيديو.. الوزير المفعفع يكشف تفاصيل محاصرة الفياضانات له في أمسمير

في تعليقه حول محاصرة الفيضانات له، ليلة أمس الخميس، بأمسمير بإقليم تنغير، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه لا بد من فك العزلة على الجهة بالكامل وخاصة خلال

"شوف تيفي"

في تعليقه حول محاصرة الفيضانات له، ليلة أمس الخميس، بأمسمير بإقليم تنغير، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه لا بد من فك العزلة على الجهة بالكامل وخاصة خلال موسم التساقطات نظرا لغياب البنية التحتية.

وأوضح مزوار بأن حزبه سيعمل على فك هذه العزلة، مشيرا في نفس الوقت إلى الصعوبة التي يعيشها المواطن خلال محاصرة الفيضانات له لساعات طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مزوار حل بإقليم تنغير أمس الخميس، من أجل المشاركة في حملة حزبه الانتخابية الخاصة بانتخابات السابع من أكتوبر المقبل.