دعوة للرميد بفتح تحقيق بعد إطلاق سراح ''معلم متهم'' بإغتصاب تلميذة بتارودانت

وجه الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال ''كوكاس'' رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، احتجاجا على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير الذي أمر بمتابعة المعلم المتهم

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وجه الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال "كوكاس" رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، احتجاجا على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير الذي أمر بمتابعة المعلم المتهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وحسب بلاغ للإتلاف،" فقد تعرضت الطفلة "خديجة بتحسين" لاغتصاب وحشي داخل الفصل الدراسي بتارودانت، علي يد معلمها المسمى "وتكريم " ، يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016 ، حيث صرحت أم الضحية بأن ابنتها ، تعرضت لاغتصاب على يد معلمها الأربعيني الذي استغل خروج التلاميذ إلى ساحة المؤسسة التعليمية، وأقدم على اغتصابها بطريقة بشعة بإدخاله لجهازه التناسلي في دبرها بالعنف بعد أن هددها بالقتل إن أخبرت والديها" يضيف البلاغ.



وإستنادا لذات البلاغ، فقد "تم اعتقال المعلم المذكور بأمر من وكيل الملك و دخل الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال كطرف مدني في القضية ، حيث يعتبر هذه الجريمة بشعة و يطالب العدالة عدم التساهل أو التسامح بشأن هذا المجرم ،خصوصا وأن الضحية قاصر وتعرضت لاغتصاب مع استعمال العنف والتهديد من طرف رجل تعليم له سلطة على التلاميذ و مسؤول عن تربيتهم وتعليمهم" .



وطالب الإتلاف عبر بلاغه، وزير العدل بالتحقيق في الموضوع ، "مع متابعة الجاني في حالة اعتقال ، نظرا لخطورة و وحشية الفعل المرتكب، و ما خلفه من أضرار جسيمة و نفسية ، للطفلة ، حيث رفضت العودة مجددا للدراسة، بعد أن دخلت في أزمة نفسية حادة ، يصعب معالجتها".