مؤثر وبالفيديو.. شوفو كيفاش هاذ السيدة بدات كتبكي بحرارة وهي كتقول عاش الملك وراني كنبغي سيدنا

عبرت سيدة عن عشقها بجنون للملك محمد السادس، أمس بمدينة الدار البيضاء، حيث بدأت بالصراخ بأعلى صوتها وهي تذرف الدموع قائلة ''عاش الملك.. كنبغي سيدنا''.

"شوف تيفي"

عبرت سيدة عن عشقها بجنون للملك محمد السادس، أمس بمدينة الدار البيضاء، حيث بدأت بالصراخ بأعلى صوتها وهي تذرف الدموع قائلة "عاش الملك.. كنبغي سيدنا".

و تظهر هذه السيدة، في المسيرة التي نظمها أمس بالبيضاء أساتذة البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، وقد رصدت كاميرا قناة "شوف تيفي" تلك اللحظة المؤثرة التي ذرفت خلالها السيدة الدموع وهي تعبر عن عشها للملك محمد السادس.