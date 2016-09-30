صورة مثيرة و نادرة للأميرة للا سلمى.. شوفو كيفاش كانت

بملامح بريئة و نظرات جميلة،ظهرت الأميرة للا سلمى في صورة مثيرة و نادرة تعود لطفولتها.

شوف تيفي:م غ

بملامح بريئة و نظرات جميلة،ظهرت الأميرة للا سلمى في صورة مثيرة و نادرة تعود لطفولتها.

و تظهر الصورة التي تم تداولها اليوم الجمعة، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الأميرة المحبوبة بملامح لم تتغير عن طفولتها حيث حافظت على جمالها و تسريحة شعرها.

الصورة التي تم نشرها بالأبيض و الأسود، لقيت تفاعلا كبيرا و إعجابا من طرف الرواد المغاربة الذين عبروا عن حبهم لأميرة مميزة حسبهم.