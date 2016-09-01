حمى الإنتخابات تستعر...مرشح للبرلمان يتعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء بابن سليمان

ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن ''ر،م'' وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية لإنتخابات سابع أكتوبر بابن سليمان تعرض لهجوم بواسطة الأسلحة البيضاء من ''عصي خشبية''.

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن "ر،م" وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية لإنتخابات سابع أكتوبر بابن سليمان تعرض لهجوم بواسطة الأسلحة البيضاء من "عصي خشبية".

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية يعتزم تقديم شكاية حول حادثة الإعتداء إلى خلية الإنتخابات التابعة للمنطقة الأمنية بمدينة إبن سليمان.

وتعود الواقعة حسب ذات المصادر، إلى ليلة أمس الخميس، وذلك أثناء عودته من مدينة بن سليمان في إتجاه الجماعة الترابية مليلة عبر سيارته ومع مرافق له، حيث هاجمه أشخاص قيل أنهم محسوبون على مرشح منافس في نفس الدائرة، حيث تعرض لرضوض على جسمه بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.