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عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل'' الزنيبر'' أشهر منتج للخمور بالمغرب
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 14:26 عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل الزنيبر أشهر منتج للخمور بالمغرب | مجتمع
عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل'' الزنيبر'' أشهر منتج للخمور بالمغرب
يعرف في هذه الأثناء منزل رجل الأعمال المغربي إبراهيم زنيبر،توافد العديد من رجال الأعمال بعد علمهم بخبر وفاة الفقيد.

شوف تيفي:

يعرف في هذه الأثناء منزل رجل الأعمال المغربي إبراهيم زنيبر،توافد العديد من رجال الأعمال بعد علمهم بخبر وفاة الفقيد.

و قد تم منع طاقم" شوف تيفي" الذي انتقل بهدف تغطية الجنازة صباح اليوم الجمعة، من الولوج إلى المنزل من طرف عائلة الفقيد.

وحسب مصادر مطلعة فإن جثمان الفقيد ابراهيم زنيبر سيوارى الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمدينة مكناس.
و قد توفي رجل الأعمال المغربي إبراهيم زنيبر ليلة الخميس الجمعة بإحدى المصحات بمدينة مكناس عن عمر ناهز 96 سنة إثر مرض عضال.

ويعد الفقيد ابراهيم زنيبر المزداد بمدينة سلا سنة 1920 من بين أبرز رجال الأعمال الذين ساهموا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة عبر إقامة مشاريع اقتصادية مهمة خصوصا في المجال الفلاحي.

وكان الفقيد بدأ نشاطه الفلاحي سنة 1956 باقتنائه لضيعة فلاحية تصل مساحتها إلى حوالي 740 هكتارا.

 

الزنيبر

الزنيبر

الزنيبر

الزنيبر

‫شوف تيفي

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عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل الزنيبر أشهر منتج للخمور بالمغرب

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