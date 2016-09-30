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بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 14:02 بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء
عثر عشية أمس الخميس، على رجل في عقده الخامس جثة هامدة، داخل منزله الموجود بالقرب من سوق القريعة بالبيضاء.

"شوف تيفي"

عثر عشية أمس الخميس، على رجل في عقده الخامس جثة هامدة، داخل منزله الموجود بالقرب من سوق القريعة بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ من العمر 56 عاما، والذي كان لوحده بمنزله نتيجة سفر زوجته إلى سويسرا، لفظ أنفاسه قبل أربعة أيام نتيجة معاناته من مرض السكري.

وأضاف المصدر ذاته بأن رائحة كريهة عمت المنزل نتيجة تعنفن جثة الهالك، موضحا بأن زوجته قامت بالاتصال بأقربائه وجيرانه للاطمئنان عليه بعد أن ظل هاتفه يرن دون أن يرد، ليقوم جاره باقتحام المنزل، ليعثر عليه جثة هامدة.

وأوضح ذات المصدر بأن الشرطة العلمية حلت بالمنزل المذكور وقامت بعملها، بينما تم نقل الجثة على مستودع الأموات الرحمة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

 العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء

 

العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجيران الرائحة الكريهة سوق القريعة جثة متعفنة

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