مثير.. برلماني يطالب بفحص بكارة الطالبات للتأكد من عذريتهن

في خروج مثير أشعل الإعلام المصري، طلب النائب البرلماني المصري إلهامي عجينة بإجراء كشف طبي على الطالبات في الجامعات المصرية وذلك للتأكد من عذريتهن، من أجل القضاء على ظاهرة الزواج العرفي.

"شوف تيفي"

في خروج مثير أشعل الإعلام المصري، طلب النائب البرلماني المصري إلهامي عجينة بإجراء كشف طبي على الطالبات في الجامعات المصرية وذلك للتأكد من عذريتهن، من أجل القضاء على ظاهرة الزواج العرفي.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة أن عجينة قال إن وزير التعليم العالي يجب أن يصدر قرارا في هذا الشأن كشرط لالتحاق الفتيات بالجامعة.

وتفاعل النشطاء المصريون والعرب بمواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مع هذا الطلب، حيث اعتبره العديد منهم بالأمر المخل والمعيب والذي يسئ إلى سمعة المرأة المصرية.