 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حمى الإنتخابات تستعر...مرشح للبرلمان يتعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء بابن سليمان | بوليتيك

حمى الإنتخابات تستعر...مرشح للبرلمان يتعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء بابن سليمان

عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل الزنيبر أشهر منتج للخمور بالمغرب | مجتمع

عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل'' الزنيبر'' أشهر منتج للخمور بالمغرب

بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء

مثير.. برلماني يطالب بفحص بكارة الطالبات للتأكد من عذريتهن | بوليتيك

مثير.. برلماني يطالب بفحص بكارة الطالبات للتأكد من عذريتهن

هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة المختطفة فأل خير على صدارة شوف تيفي للمشهد الإعلامي في المغرب | صحافة

هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة ''المختطفة'' فأل خير على صدارة ''شوف تيفي'' للمشهد الإعلامي في

بعد مراكش ..هذه هي المدن التي سيزورها بن كيران نهاية الأسبوع الحالي في إطار حملته الانتخابية | بوليتيك

بعد مراكش ..هذه هي المدن التي سيزورها بن كيران نهاية الأسبوع الحالي في إطار حملته الانتخابية

خطير.. متزوجة حاولت الانتحار من سد تاسكورت بشيشاوة وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. متزوجة حاولت الانتحار من سد تاسكورت بشيشاوة وها شنو وقع ليها

عاجل وخطير..الرصاص يلعلع في الرباط ومروج مخدرات يواجه الأمن بسيفين | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..الرصاص يلعلع في الرباط ومروج مخدرات يواجه الأمن بسيفين

عاجل وبالصورة: لهذه الأسباب بن كيران يؤجل مجلس الحكومة حول تحديد نسبة الإقتطاعات من أجور الموظفين | بوليتيك

عاجل وبالصورة: لهذه الأسباب بن كيران يؤجل مجلس الحكومة حول تحديد نسبة الإقتطاعات من أجور الموظفين

إنها القيامة.. !

هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة ''المختطفة'' فأل خير على صدارة ''شوف تيفي'' للمشهد الإعلامي في المغرب
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 13:26 هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة المختطفة فأل خير على صدارة شوف تيفي للمشهد الإعلامي في المغرب | صحافة
هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة ''المختطفة'' فأل خير على صدارة ''شوف تيفي'' للمشهد الإعلامي في المغرب
تابع ملايين من المشاهدين على قناة ''شوف تيفي'' قصة الرضيعة التي انتزعتها يدا خفية من حضن والدتها بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.. كل هؤلاء، ظلوا يتابعون التفاصيل الدقيقة لهذه القصة، منذ أول يوم

شوف تيفي

تابع ملايين من المشاهدين على قناة "شوف تيفي" قصة الرضيعة التي انتزعتها يدا خفية من حضن والدتها بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.. كل هؤلاء، ظلوا يتابعون التفاصيل الدقيقة لهذه القصة، منذ أول يوم لاختطاف الرضيعة، وإلى غاية العثور عليها وحظوتها بالتفاتة ملكية وحضور أمني وقضائي رفيع المستوى..

لقد أثبتت مهنية "شوف تيفي" سواء من خلال تفجير هذه القضية، أو متابعتها ومواكبتها، لحظة بلحظة، ويوما بعد آخر، على أنها تستحق أن تكون في طليعة المواقع الالكترونية في المغرب.. وهو ما تأتى لها بالفعل، بعد يومين فقط من عودة الرضيعة إلى حضن أبويها، تماما كما يحدث في النهايات السعيدة لأفلام الغموض والإثارة..

إن هذه الرضيعة، وهذا ما تضمنه التفاعل المطرد لعشاق قناتنا، كانت، ولو مجازيا، "فأل خير" على ارتقاء "شوف تيفي" للرتبة الأولى، وصدارة المشهد الإعلامي في المغرب.. فكان الانتصار انتصاران: عودة الرضيعة إلى منبع الدفء الطبيعي لحضن الأبوين سالمة معافاة.. وانتصار "شوف تيفي" على كل العراقيل لتحظى بالمكانة التي تليق بها، كقناة شعبية مواكبة لكل ما يشغل بال المجتمع..

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة المختطفة فأل خير على صدارة شوف تيفي للمشهد الإعلامي في المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شوف تيفي تتربع على عرش المواقع الإلكترونية في المغرب وتنتزع الرتبة الأولى | صحافة

''شوف تيفي'' تتربع على عرش المواقع الإلكترونية في المغرب وتنتزع الرتبة الأولى

بالفيديو..الهاكا: توجه إنذارا لHit radio بسبب مومو و هذا ما فعله | صحافة

بالفيديو..''الهاكا'': توجه إنذارا لHit radio بسبب مومو و هذا ما فعله

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى | صحافة

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى

مومو يسرد قصة نجاحه في فيديو خاص.. ويقول للمغاربة ماجيتش باش نعيق عليكم ونيتي مزيانة وكنبغي الخير للجميع | صحافة

مومو يسرد قصة نجاحه في فيديو خاص.. ويقول للمغاربة ماجيتش باش نعيق عليكم ونيتي مزيانة وكنبغي الخير للجميع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو رائع.. شاهد ماذا وجد الدوزي في احدى مساجد اسطنبول التركية‎ | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

فيديو رائع.. شاهد ماذا وجد الدوزي في احدى مساجد اسطنبول التركية‎

بالفيديو..محمود عباس:يبكي شمعون بيريز و يؤكد أن وفا ته خسارة كبرى لكل الإنسانية | قنوات أخرى

بالفيديو..محمود عباس:يبكي شمعون بيريز و يؤكد أن وفا ته خسارة كبرى لكل الإنسانية

فيديو بوجه مكشوف.. فتاة تتصل بالدرك الملكي: قالت ليهم راجلي جاب ليا مونيكة من درب عمر.. شنو ندير؟ | زووم

فيديو بوجه مكشوف.. فتاة تتصل بالدرك الملكي: قالت ليهم راجلي جاب ليا مونيكة من درب عمر.. شنو ندير؟

بعد قصة لمياء ضحية السواعدة..حكاية مؤثرة لشاب مغربي هاجر إلى السعودية و دخلوه الحبس.. و الأم تبكي..عاونوني نلقا ولدي | بــووز

بعد قصة لمياء ضحية ''السواعدة''..حكاية مؤثرة لشاب مغربي هاجر إلى السعودية و دخلوه الحبس.. و الأم تبكي..عاونوني نلقا ولدي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حمى الإنتخابات تستعر...مرشح للبرلمان يتعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء بابن سليمان | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

حمى الإنتخابات تستعر...مرشح للبرلمان يتعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء بابن سليمان

عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل الزنيبر أشهر منتج للخمور بالمغرب | مجتمع

عاجل وبالصور..هذا ما يجري داخل منزل الراحل'' الزنيبر'' أشهر منتج للخمور بالمغرب

بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. العثور على جثة متعفنة بالقرب من سوق القريعة في الدار البيضاء

مثير.. برلماني يطالب بفحص بكارة الطالبات للتأكد من عذريتهن | بوليتيك

مثير.. برلماني يطالب بفحص بكارة الطالبات للتأكد من عذريتهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.