هكذا كانت النهاية السعيدة للرضيعة ''المختطفة'' فأل خير على صدارة ''شوف تيفي'' للمشهد الإعلامي في المغرب

تابع ملايين من المشاهدين على قناة ''شوف تيفي'' قصة الرضيعة التي انتزعتها يدا خفية من حضن والدتها بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.. كل هؤلاء، ظلوا يتابعون التفاصيل الدقيقة لهذه القصة، منذ أول يوم

شوف تيفي



تابع ملايين من المشاهدين على قناة "شوف تيفي" قصة الرضيعة التي انتزعتها يدا خفية من حضن والدتها بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.. كل هؤلاء، ظلوا يتابعون التفاصيل الدقيقة لهذه القصة، منذ أول يوم لاختطاف الرضيعة، وإلى غاية العثور عليها وحظوتها بالتفاتة ملكية وحضور أمني وقضائي رفيع المستوى..

لقد أثبتت مهنية "شوف تيفي" سواء من خلال تفجير هذه القضية، أو متابعتها ومواكبتها، لحظة بلحظة، ويوما بعد آخر، على أنها تستحق أن تكون في طليعة المواقع الالكترونية في المغرب.. وهو ما تأتى لها بالفعل، بعد يومين فقط من عودة الرضيعة إلى حضن أبويها، تماما كما يحدث في النهايات السعيدة لأفلام الغموض والإثارة..

إن هذه الرضيعة، وهذا ما تضمنه التفاعل المطرد لعشاق قناتنا، كانت، ولو مجازيا، "فأل خير" على ارتقاء "شوف تيفي" للرتبة الأولى، وصدارة المشهد الإعلامي في المغرب.. فكان الانتصار انتصاران: عودة الرضيعة إلى منبع الدفء الطبيعي لحضن الأبوين سالمة معافاة.. وانتصار "شوف تيفي" على كل العراقيل لتحظى بالمكانة التي تليق بها، كقناة شعبية مواكبة لكل ما يشغل بال المجتمع..