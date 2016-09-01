بعد مراكش ..هذه هي المدن التي سيزورها بن كيران نهاية الأسبوع الحالي في إطار حملته الانتخابية

ذكرت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، أن عبد الإله بن كيران سيحط الرحال زوال اليوم الجمعة، بمدينة العيون الشرقية، لتأطير مهرجان خطابي لحزبه في إطار الحملة الإنتخابية وحشد الدعم لمرشحيه.

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"، أن عبد الإله بن كيران سيحط الرحال زوال اليوم الجمعة، بمدينة العيون الشرقية، لتأطير مهرجان خطابي لحزبه في إطار الحملة الإنتخابية وحشد الدعم لمرشحيه.

وحسب ذات المصادر، فإن عبد الإله بن كيران، سينتقل من مدينة العيون الشرقية مباشرة نحو مدينة العرائش يوم غد السبت لتأطير مهرجان خطابي لفائدة رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق محمد الحمداوي.

هذا، وينتظر أن تكون مدينة تارودانت بجهة سوس ماسة، ضمن قائمة المدن التي سيزورها بن كيران لتأطير مهرجان خطابي فيها.