خطير.. متزوجة حاولت الانتحار من سد تاسكورت بشيشاوة وها شنو وقع ليها

قامت سيدة بمحاولة انتحار، عشية أمس الخميس بجماعة أسيف المالي بإقليم شيشاوة، من خلال إلقاء نفسها من على سد تاسكورة.

"شوف تيفي"

قامت سيدة بمحاولة انتحار، عشية أمس الخميس بجماعة أسيف المالي بإقليم شيشاوة، من خلال إلقاء نفسها من على سد تاسكورة.

وحسب مصادر محلية فإن رجال الوقاية المدنية، تمكنوا من إنقاذ السيدة لحظات قبل رمي نفسها، وسط ارتياح العديد من المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أسباب قيام هذه السيدة المتزوجة والأم بمحاولة الانتحار تبقى مجهولة.