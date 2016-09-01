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بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 12:46 عاجل وخطير..الرصاص يلعلع في الرباط ومروج مخدرات يواجه الأمن بسيفين | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..الرصاص يلعلع في الرباط ومروج مخدرات يواجه الأمن بسيفين
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

"شوف تيفي":و م ع

 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفه من طرف عناصر الشرطة، حيث أشهر في وجههم سيفين من الحجم الكبير، واستعان بكلب حراسة، هو ما اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء، مما أسفر عن توقيف المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تم حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في محاولة الاعتداء على عناصر الشرطة، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المصدر ذاته، يندرج توقيف المعني بالأمر في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة، وذلك من خلال تدعيم إجراءات الضبط والملاحقة في حق الأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين للعدالة في قضايا إجرامية مختلفة.

 

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المغرب شوف تيفي الرصاص الحراسة النظرية المديرية العامة للأمن الوطني عناصر الشرطة الرباط

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