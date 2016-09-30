عاجل وبالصورة: لهذه الأسباب بن كيران يؤجل مجلس الحكومة حول تحديد نسبة الإقتطاعات من أجور الموظفين

علمت ''شوف تيفي'' عن تأجيل مجلس الحكومة المقرر عشية اليوم الجمعة، للمصادقة على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام، وهو المرسوم الذي سيتم بموجبه تحديد

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن تأجيل مجلس الحكومة المقرر عشية اليوم الجمعة، للمصادقة على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام، وهو المرسوم الذي سيتم بموجبه تحديد نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين تطبيقا لمقتضيات قوانين إصلاح التقاعد التي رفعت من نسبة المساهمات في أنظمة التقاعد.

وأضافت ذات المصادر، أن سببين رئيسيين وراء تأجيل المجلس الحكومي المزمع عقده مساء اليوم، حيث أن وزيرين في الحكومة وهما صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون، ووزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد لن يستطيعا الحضور بعد محاصرتهما من طرف الفيضانات بمنطقة أمسمرير.

أما السبب الرئيسي الثاني، وهو تواجد وزراء آخرين بعيدا عن الرباط، حيث تتواجد الوزيرة المنتدبة في الماء بجهة سوس ماسة وبالضبط بإقليم أشوكة أيت باها، لحشد الدعم لمرشح الحزب بالمدينة، فيما وزراء آخرين منشغلين في حملاتهم الإنتخابية بالدوائر التي ترشحوا فيها.