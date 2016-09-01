رسميا.. هذه هي حقيقة انتحار تلميذ بسبب اللوازم المدرسية بواد إفران

كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس، تفاصيل انتحار التلميذ ''أحمد أعراب'' الذي يتابع دراسته بالمستوى الخامس بمؤسسة فم واد إفران.

"شوف تيفي"

كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس، تفاصيل انتحار التلميذ "أحمد أعراب" الذي يتابع دراسته بالمستوى الخامس بمؤسسة فم واد إفران.

ونفت الأكاديمية في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، ما تم تداوله بأن التلميذ انتحر الأحد الماضي، لعدم توفره على الأدوات المدرسية، مؤكدة بأن الراحل استفاد قيد حياته من اللوازم المدرسية من المبادرة الملكية مليون المحفظة لهطا الموسم على غرار باقي التلاميذ والتلميذات بالمؤسسة.

وأوضح المصدر ذاته بأن سيرة المرحوم كانت حسنة ونتائجه الدراسية كانت متميزة،كما تؤكد المعطيات الدراسية المتوفرة بالمدرسة،حيث نجح في قسم الرابع ابتدائي للموسم الدراسي المنصرم بمعدل 7.38 على 10.