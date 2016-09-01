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مجلس الأمن يعقد جلسته الثالثة حول الحدود المغربية الموريتانية لمنع التوتر
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 12:07 مجلس الأمن يعقد جلسته الثالثة حول الحدود المغربية الموريتانية لمنع التوتر | بوليتيك
مجلس الأمن يعقد جلسته الثالثة حول الحدود المغربية الموريتانية لمنع التوتر
بدعوة من الأورغواي وفينزويلا، عقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم أمس الخميس جلسة مغلقة حول التوتر في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، بعد عمليات التطهير ضد المهربين في منطقة

شوف تيفي

بدعوة من الأورغواي وفينزويلا، عقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم أمس الخميس جلسة مغلقة حول التوتر في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، بعد عمليات التطهير ضد المهربين في منطقة قندهار.

وحسب جريدة القدس العربية، فتعد جلسة أمس الثالثة من نوعها حول الكركرات خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد جلسة التاسع من شتنبر الجاري، والتي استمع فيها لعروض وتقارير رفعت من طرف المينورسو، حول مستجدات الوضع الميداني في المنطقة التي تشهد توترا غير مسبوق.

وسبق، لمجلس الأمن أن إستمع لعرض مفصل حول آخر التطورات في المنطقة، قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغل منصب المكلف بعمليات حفظ السلام. وتقرر، في أعقابه، نشر عناصر عسكرية من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لأول مرة في المنطقة.

وتأتي دعوة الأورغواي وفينزويلا، بطلب من جبهة البوليساريو وممولتها الجزائر، لإستغلال معاكسة الدولتين للوحدة الترابية للمغرب، منذ زمن بعيد.

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الأورغواي مجلس الأمن المغرب البوليساريو الصحراء التوتر شوف تيفي

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