 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني | ثقافة و فنون

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني

عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط

عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب | مجتمع

عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب

هذه هي صورة الشرطي التي ألهبت الفايسبوك..وها شنو درا | مجتمع

هذه هي صورة الشرطي التي ألهبت الفايسبوك..وها شنو درا

هذا هو الجديد في قضية اختفاء ثلاثة تلميذات بتزنيت في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

هذا هو الجديد في قضية اختفاء ثلاثة تلميذات بتزنيت في ظروف غامضة

خاص : لهذه الأسباب تغيب بن كيران ومزوار والعنصر عن الحضور في برنامج إذاعي سجل قبل قليل | بوليتيك

خاص : لهذه الأسباب تغيب بن كيران ومزوار والعنصر عن الحضور في برنامج إذاعي سجل قبل قليل

مثير..مقتل مفتش شرطة بطريقة مافيوزية بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..مقتل مفتش شرطة بطريقة مافيوزية بالبيضاء

اتصال هاتفي بين الملك والمستشارة الألمانية أنجلينا ميركل | بوليتيك

اتصال هاتفي بين الملك والمستشارة الألمانية أنجلينا ميركل

خطير وبالفيديو.. فتاة تعربد على الأمن وتتعرى ببني ملال | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. فتاة تعربد على الأمن وتتعرى ببني ملال

إنها القيامة.. !

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 11:12 الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني | ثقافة و فنون
الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني
اليوم 29 شتنبر، تحل الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الجزائري الشاب حسني، الذي غادر الحياة وبقيت أغانية خالدة عند عشاقه.

"شوف تيفي"

اليوم 29 شتنبر، تحل الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الجزائري الشاب حسني، الذي غادر الحياة وبقيت أغانية خالدة عند عشاقه.

وفاة الشاب حسني لم تكن عادية ففي صباح 29 من شتنبر 1994، فقد استفاق عشاق ومتتبعو أعمال الشاب حسني بمدينة وهران الجزائرية وأيضا في المغرب على وقع خبر صادم لا يمكن تصديقه "حسني مات وقتلوه بالقرطاس".

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يتم تحديد هوية قاتلي الشاب حسني عن عمر ينهاز 24 عاما، فقد وجهت أصابع الاتهام إنداك إلى الجماعات الإسلامية، بينما قال آخرون أن حسني كان ضحية الدولة الجزائرية التي تورطت في قتله ووجهت التهمة إلى هذه الجماعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب حسني يعتبر وإلى اليوم أفضل ما أنجب فن الراي بعد أن أطرب عشاقه بأغاني "السونتي مونتال" التي جعلت الشباب المغاربي وخاصة في المغرب يتغنون بها وكأنها إصدار أو إنتاج جديد، وهو ما يؤكد بأن الشاب حسني مات في الواقع وظل حيا في أذهان الجميع من خلال مجموعة من الأغاني ومن بينها "لا عارفينها نية، راني خاليتها ليك أمانة، ما تبكيش، صبرت أوطال عذابي".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاب حسني وهران المغاربي راني خلتها ليك أمانة الجماعات الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم مسافة ميل يفوز بهذه الجائزة | ثقافة و فنون

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم ''مسافة ميل'' يفوز بهذه الجائزة

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ | ثقافة و فنون

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ

صدق أو لا تصدق: فيلم مغربي ينافس عباقرة هوليود على جائزة الأوسكار | ثقافة و فنون

صدق أو لا تصدق: فيلم مغربي ينافس عباقرة هوليود على جائزة الأوسكار

لمجرد كيوجد يغني بالمصرية وها معامن هاد المرة | ثقافة و فنون

لمجرد كيوجد يغني بالمصرية وها معامن هاد المرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تشييع جنازة شيمون بيريس في القدس وسط حضور عربي ودولي | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

تشييع جنازة شيمون بيريس في القدس وسط حضور عربي ودولي

بالفيديو.. أول تجربة تحليق ناجحة لطائرة ياك 152 | قنوات أخرى

بالفيديو.. أول تجربة تحليق ناجحة لطائرة ياك 152

بالفيديو.. مقتل ثلاثة واصابة اكثر من مئة بجروح في تصادم قطار في نيوجيرسي | قنوات أخرى

بالفيديو.. مقتل ثلاثة واصابة اكثر من مئة بجروح في تصادم قطار في نيوجيرسي

بالدموع من مواطـنــــة مغربيـــة عاش الملك محمد السادس | زووم

بالدموع من مواطـنــــة مغربيـــة عاش الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني

عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط

عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب | مجتمع

عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب

هذه هي صورة الشرطي التي ألهبت الفايسبوك..وها شنو درا | مجتمع

هذه هي صورة الشرطي التي ألهبت الفايسبوك..وها شنو درا

﻿ ﻿
اليوم 10:46 GMT

عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.