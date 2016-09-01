الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني

اليوم 29 شتنبر، تحل الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الجزائري الشاب حسني، الذي غادر الحياة وبقيت أغانية خالدة عند عشاقه.

"شوف تيفي"



اليوم 29 شتنبر، تحل الذكرى 22 لوفاة ملك أغنية الراي العاطفية الجزائري الشاب حسني، الذي غادر الحياة وبقيت أغانية خالدة عند عشاقه.



وفاة الشاب حسني لم تكن عادية ففي صباح 29 من شتنبر 1994، فقد استفاق عشاق ومتتبعو أعمال الشاب حسني بمدينة وهران الجزائرية وأيضا في المغرب على وقع خبر صادم لا يمكن تصديقه "حسني مات وقتلوه بالقرطاس".



وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يتم تحديد هوية قاتلي الشاب حسني عن عمر ينهاز 24 عاما، فقد وجهت أصابع الاتهام إنداك إلى الجماعات الإسلامية، بينما قال آخرون أن حسني كان ضحية الدولة الجزائرية التي تورطت في قتله ووجهت التهمة إلى هذه الجماعات.



وتجدر الإشارة إلى أن الشاب حسني يعتبر وإلى اليوم أفضل ما أنجب فن الراي بعد أن أطرب عشاقه بأغاني "السونتي مونتال" التي جعلت الشباب المغاربي وخاصة في المغرب يتغنون بها وكأنها إصدار أو إنتاج جديد، وهو ما يؤكد بأن الشاب حسني مات في الواقع وظل حيا في أذهان الجميع من خلال مجموعة من الأغاني ومن بينها "لا عارفينها نية، راني خاليتها ليك أمانة، ما تبكيش، صبرت أوطال عذابي".