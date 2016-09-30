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عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 10:57 عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط | بوليتيك
عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط
كشف نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، بأن مقر الحزب بالرباك، تعرض قبل ساعات لهجوم على يد بلطجية، قاموا بتكسير الكراسي وإتلاف التجهيزات المتواجدة به.

"شوف تيفي"

كشف نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، بأن مقر الحزب بالرباط، تعرض قبل ساعات لهجوم على يد بلطجية، قاموا بتكسير الكراسي وإتلاف التجهيزات المتواجدة به.

ووجه الوزاني الاتهام إلى ما وصفه بجهة حسبية معروفة، قامت بهذا الفعل لأنه ترشح باسم حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، موضحا أن الحزب تقدم بشكاية لدى الوكيل العام.

وكتب الوزاني في تدوينته على حسابه الخاص بالفايسبوك " جندت جهة حزبية معروفة شرذمة من البلطجية قامت بتكسير وإتلاف تجهيزات المقر المركزي لحزب العهد الد يمقرلطي بالرباط، وذلك فى محاولة يائسة للتشويش على ترشحي مع حزب العدالة والتنمية بالحسيمة".

وتابع "ولقد قدم الحزب شكاية إلي السيد الوكيل العام وستقول العدالة كلمتها فى حقهم ..إنها محاولات فاشلة للتشويش وخدمة جهة حزبية معينة لن تنال قيد أنملة من عزيمتي".

عاجل وبالصورة.. بلطجية يهاجمون مقر حزب وطني بالرباط

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العدالة الأمين العام لحز العهد الديمقراطي البلطجية نجيب الوزاني

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