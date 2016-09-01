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عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 10:46 عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب | مجتمع
عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب
فارق رجل الأعمال الشهير إبراهيم زنيبر، الحياة، ليلة الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.

"شوف تيفي"

فارق رجل الأعمال الشهير إبراهيم زنيبر، الحياة، ليلة الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحل سيواري الثرى اليوم الجمعة، بمدينة مكناس التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم الزنيبر، يعتبر من بين أشهر وأكبر رجال الأعمال بالمغرب، وخصوصا بمكناس التي يتوفر بها على هكتارات من الحقول الخاصة بزراعة الكروم المستخدمة في صناعة الخمور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إبراهيم الزنيبر مدينة مكناس

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