عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب

فارق رجل الأعمال الشهير إبراهيم زنيبر، الحياة، ليلة الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.

"شوف تيفي"



فارق رجل الأعمال الشهير إبراهيم زنيبر، الحياة، ليلة الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحل سيواري الثرى اليوم الجمعة، بمدينة مكناس التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم الزنيبر، يعتبر من بين أشهر وأكبر رجال الأعمال بالمغرب، وخصوصا بمكناس التي يتوفر بها على هكتارات من الحقول الخاصة بزراعة الكروم المستخدمة في صناعة الخمور.