عاجل.. وفاة الزنيبر أحد أكبر منتجي الخمور بالمغرب

"شوف تيفي"
فارق رجل الأعمال الشهير إبراهيم زنيبر، الحياة، ليلة الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحل سيواري الثرى اليوم الجمعة، بمدينة مكناس التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم الزنيبر، يعتبر من بين أشهر وأكبر رجال الأعمال بالمغرب، وخصوصا بمكناس التي يتوفر بها على هكتارات من الحقول الخاصة بزراعة الكروم المستخدمة في صناعة الخمور.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.