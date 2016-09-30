هذه هي صورة الشرطي التي ألهبت الفايسبوك..وها شنو درا

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة، قال النشطاء إنه تم التقاطها بمدينة تطوان، وقد ظهر بها رجل شرطة وهو يقدم المساعدة لسيدة مقعدة على كرسي متحرك.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة، قال النشطاء إنه تم التقاطها بمدينة تطوان، وقد ظهر بها رجل شرطة وهو يقدم المساعدة لسيدة مقعدة على كرسي متحرك.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة الرائعة، معبرين عن إعجابهم الكبير بهذا العمل الإنساني للشرطي الذي وقف إلى جانب السيدة وقام بمساعدتها على اجتياز الشارع.

ومن جهة أخرى تمنى نشطاء آخرون أن يتحلى باقي رجال الشرطة بهذه الصفة الحميدة التي تقرب المواطن المحتاج أكثر إلى الأمن.



