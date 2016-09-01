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هذا هو الجديد في قضية اختفاء ثلاثة تلميذات بتزنيت في ظروف غامضة
بتاريــخ : 30 شتنبر 2016 / 03:44 هذا هو الجديد في قضية اختفاء ثلاثة تلميذات بتزنيت في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
هذا هو الجديد في قضية اختفاء ثلاثة تلميذات بتزنيت في ظروف غامضة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بتيزنيت ، من العثور على تلميذة اليوم الخميس، اختفت أمس في ظروف غامضة رفقة زميلتيها في الدراسة بعد مغادرتهن المؤسسة التي يدرسن بها.

 "شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بتيزنيت ، من العثور على تلميذة اليوم الخميس، اختفت أمس في ظروف غامضة رفقة زميلتيها في الدراسة بعد مغادرتهن المؤسسة التي يدرسن بها.
وكانت مصادر محلية قد كشفت أمس عن اختفاء ثلاثة تلميذات يسكن بكل من قصبة تافوكت و تيزكي، و يتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية مولاي سليمان ، اختفين في ظروف غامضة بعد مغادرتهن مؤسستهن التعليمية.
وأوضحت ذات المصادر بأن سبب اختفاء التلميذات الثلاثة، من المحتمل أن يكون نتيجة مشاكل عائلية تعرضوا لها في الآونة الأخيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تلميذات المصالح الأمنية الثانوية الإعدادية تزنيت

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