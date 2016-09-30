خاص : لهذه الأسباب تغيب بن كيران ومزوار والعنصر عن الحضور في برنامج إذاعي سجل قبل قليل

ذكرت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار قد تغيبوا عن الحضور

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار قد تغيبوا عن الحضور لبرنامج مناظرات على قناة ميدي 1 تيفي الذي سجل قبل قليل بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، والذي سيذاع على القناة في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ذات المصادر، فقد وجه القيمون على البرنامج الدعوة لثمانية أحزاب الممثلة في مجلس النواب حيث حضر خمسة زعماء للأحزاب وهم حميد شباط عن حزب الإستقلال، ومحمد ساجد عن الإتحاد الدستوري ونبيل بن عبد الله عن التقدم والإشتراكية، و إلياس العماري عن الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر.

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران غاب عن المحاضرة، حيث إقترح بن كيران على القيمين عن البرنامج تمثيله من طرف عضو بالأمانة العامة للحزب، لكن القيمين عن البرنامج ألحوا عن الحضور الشخصي لزعماء الأحزاب.

وفي ذات السياق قالت ذات المصادر، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إعتذر عن الحضور بسبب محاصرته من طرف الفياضانات بمنطقة أمسمرير نواحي ورزازات، فيما زميله في الحكومة امحند العنصر سبق وأن أكد حضوره للمناظرة لكنه تخلف في آخر لحظة دون تقديم توضيحات.

هذا، وعلمت "شوف تيفي" أن المشرفين عن البرنامج الذي أعد تزامنا مع الحملة الإنتخابية التي تقودها الأحزاب السياسية إستعدادا للاستحقاق الإنتخابي ل 7 أكتوبر، تركوا ثلاث كراسي فارغة على البلاطو، تعبيرا منهم على تخاذل الأحزاب السياسية الثلاث عن دعم هذه التجربة التواصلية السابقة في المشهد السياسي المغربي.



