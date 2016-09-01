خطير وبالفيديو.. فتاة تعربد على الأمن وتتعرى ببني ملال

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو خطير مدته دقيقة و39 ثانية، بطلته فتاة قامت بالتعري والعربدة على رجال الأمن.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو خطير مدته دقيقة و39 ثانية، بطلته فتاة قامت بالتعري والعربدة على رجال الأمن.



وحسب متداولي هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بمدينة بني ملال، حيث ظهرت الفتاة وهي عارية وتقوم باعتراض سبيل سيارة الشرطة، وسط تجمع العشرات من المواطنين.



ولم يبدي رجال الشرطة أي ردة فعل كما يظهر الفيديو، حيث ضبط أحدهم نفسه وترك الفتاة التي ابتعدت عن سيارة الشرطة بعد تدخل مجموعة من المواطنين.