عاجل : هذه أخر مستجدات محاصرة الفيضانات لصلاح الدين مزوار والوفد المرافق له بأمسمرير

أكدت مصادر مطلعة من أمسمرير ''لشوف تيفي'' أن صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد ونوال المتوكل، قد وصلوا إلى مدينة زاكورة قادمين من منطقة أمسمرير نواحي مدينة ورزازات.

شوف تيفي



أكدت مصادر مطلعة من أمسمرير "لشوف تيفي" أن صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد ونوال المتوكل، قد وصلوا إلى مدينة زاكورة قادمين من منطقة أمسمرير نواحي مدينة ورزازات.



وحسب ذات المصادر، فقد عرفت منطقة أمسمرير نزول أمطار قوية طيلة اليوم تزامنا مع زيارة صلاح الدين مزوار والوفد المرافق له في إطار الحملة الإنتخابية التي إنطلقت من مدينة ورزازات، حيث صرح ذات المصدر أن التخوف كان من القنطرة الموجودة بمنطقة "ايت وفي" نظرا لفيضان وادي أمسمرير، خاصة وأنها نقطة فاصلة، لكن الأمور مرت بسلام رغم تواصل الأمطار.



وأضاف ذات المصدر، أن صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد ونوال المتوكل والوفد المرافق لهم إستطاعوا المرور فوق القنطرة رغم فيضان وادي أمسمرير، نافيا محاصرتهم من طرف المياه كما أشار له بعض النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.



وكان صلاح الدين مزوار والوفد المرافق له، قد حلوا بعد زوال اليوم الخميس بمنطقة أمسمرير من أجل دعم مرشحيهم بالمدينة.