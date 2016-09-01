بعد الرضيعة.. اختطاف فتاة في الرحمة بالبيضاء.وهذه هي التفاصيل الخطيرة

شهدت مناطق الرحمة وطريق الجديدة، قرب التجمع السكني العراقي بالبيضاء، ليلة الاثنين الماضي، حالة استنفار، لعناصر الدرك الملكي للبيضاء، بسبب مطاردة أفراد عصابة وصفت بـ ''الخطيرة''، روعت أحياء المدينة

"شوف تيفي"

شهدت مناطق الرحمة وطريق الجديدة، قرب التجمع السكني العراقي بالبيضاء، ليلة الاثنين الماضي، حالة استنفار، لعناصر الدرك الملكي للبيضاء، بسبب مطاردة أفراد عصابة وصفت بـ "الخطيرة"، روعت أحياء المدينة الجديدة وضواحيها بجملة من العمليات الإجرامية، ضمنها اعتراض السبيل والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والسرقة والنهب والاختطاف.

و حسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة، فإن مصادرها أشارت لاختطاف فتاة بطريقة احتيالية، في وقت الغروب، بالقرب من إعدادية بدوار العراقي المتاخم لطريق الجديدة،لكنه صادف مرور دورية لدرك مركز عين الذئاب،مما مكن من مباغتة المتهم الرئيسي وهو في حالة تلبس بمحاولة الاختطاف، لتجري عناصر الدرك التي كانت مدعمة برئيس سرية 2مارس وقائد المركز، مباغتة المتهم وشل حركته رغم محاولته المقاومة للإفلات من قبضة عناصر الضابطة القضائية.

وأوردت المصادر نفسها أن المتهم الرئيسي يعمد إلى نهج حيل ماكرة لاختطاف الضحايا، إذ يترصد الفتاة ليسلبها هاتفها أو حقيبتها ويتوجه ببطء نحو مكان بجانب الإعدادية وعند لحاقها به لاستيرداد ما سرق منها ينقض عليها ويختطفها تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد تبين أثناء التنقيط أن المتهم من ذوي السوابق القضائية، وأنه مبحوث عنه ضمن عصابة نفذت مجموعة من الجرائم، إذ حددت المصادر نفسها حوالي 50 قضية تتعلق بالسرقة، خصوصا سرقة الدراجات النارية، والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وترويج المخدرات.