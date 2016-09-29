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مزوار في حملته الانتخابية: بغينا وجهنا يبقا حمر معاكم، لأن الانتخابات غتدوز ولا يبقى إلا الوفاء والصدق
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 22:14 مزوار في حملته الانتخابية: بغينا وجهنا يبقا حمر معاكم، لأن الانتخابات غتدوز ولا يبقى إلا الوفاء والصدق | بوليتيك
مزوار في حملته الانتخابية: بغينا وجهنا يبقا حمر معاكم، لأن الانتخابات غتدوز ولا يبقى إلا الوفاء والصدق
من خلال الجولات التي قادت قيادة التجمع الوطني للأحرار لبعض المناطق المغربية، يبدو أن حزب الحمامة، عازم على احتلال مواقع جد متقدمة في استحقاقات 7 أكتوبر المقبلة.. وترأس صلاح الدين مزوار اليوم

شوف تيفي

من خلال الجولات التي قادت قيادة التجمع الوطني للأحرار لبعض المناطق المغربية، يبدو أن حزب الحمامة، عازم على احتلال مواقع جد متقدمة في استحقاقات 7 أكتوبر المقبلة.. وترأس صلاح الدين مزوار اليوم (الخميس 29 شتنبر الجاري)، تجمعا خطابيا بجماعة "تندوان امغران" التابعة لإقليم ورزازات، حضره عدة مناضلين، من أجل التواصل والاطلاع على أحوال ساكنة هذه المنطقة المندرجة ضمن "المغرب العميق". وبدا مزوار الذي قادته هذه الجولة للقيام بزيارات للدواوير المجاورة لورزازات، متفائلا وهو يلقي كلمة حماسية، ألهبت الحاضرين,

مزوار الذي وجد صعوبة في الوصول إلى هذه المنطقة، لوعرة تضاريسها، وعد بتعبيد الطرق وتمكين المناطق المهمشة من الولوج إلى المدرسة، قبل أن يشيد بالارتباط الوثيق لساكنة المنطقة بوطنها وإخلاصها له، "وذلك منذ المحطة المهمة التي عرفها المغرب سنة 2011 خلال التصويت على الدستور"، قبل أن يضيف أن "حزب التجمع الوطني للأحرار رشح شابا من أبناء قبائل امغران لمعرفته الدقيقة بمشاكل المنطقة، وأيضا لأنه أهل للثقة" في إشارة إلى مرشح "الحمامة" عبد اللطيف أعفير.

من جهته قال أعفير، مرشح الحزب بالمنطقة في كلمته التي وجهها للحاضرين في هذا التجمع الخطابي "يجب أن تكون الطرق والمدارس أولوية، ويجب فتح أفاق العمل للشباب، كما يجب أن نعزز التضامن من أجل توزيع عادل للثروة". وهي الكلمة التي تفاعل مع الحاضرين بقوة.

في نفس السياق شدد صلاح الدين مزوار على أن "التجمع الوطني للأحرار يضع كرامة المواطن والاهتمام بالعالم القروي والمناطق المهمشة في صلب المخططات التنموية خلال الخمس سنوات المقبلة، باعتبارها تندرج ضمن أولوياته". ليضيف بصيغة تأكيدية "ما تروننا عليه اليوم، سنبقى على نفس النهج غدا.. نحن لا نعد ونمشي.. حيت غدا سنلتقي، وبغينا وجهنا يبقا حمر معاكم".

ولم يفوت مزوار الفرصة خلال هذا التجمع الخطابي الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الحملة الانتخابية الحالية بمنطقة إمغران، للتأكيد على أن حزبه يدرك احتياجات سكان العالم القروي بشكل عام، حيث ركز في معرض كلمته على ضرورة تزويد هؤلاء بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى تعبيد الطرق وتمكين تلاميذ المناطق المهمشة من الولوج إلى مدارس تكون قريبة منهم وإعانة الأسر على نفقات التنقل إلى المستشفيات في المراكز البعيدة.

إن حزب الحمامة، يقول مزوار لسكان امغران، يهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، في حال قيادته للحكومة المقبلة، إلى أن "يحس المغاربة بالتغيير"، قبل أن يضيف "والحزب ديالنا لما تيقول شي حاجة تيكون قاد عليها". ليعد ساكنة المنطقة بالعمل من أجل كسب ثقتهم، من خلال تحقيق ما يقدمه الحزب من وعود وبرامج انتخابية.. ليستدرك زعيم التجمعيين بالقول: "ولكن حينما أعجز عن القيام بما وعدت به.. آنذاك سأعود عند المواطن وأشرح له المشاكل التي حالت دون تطبيق وعود معينة"، لأن الانتخابات بالنسبة له "غتدوز ولا يبقى إلا الوفاء والصدق".

مزوار

مزوار

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مزوار في حملته الانتخابية: بغينا وجهنا يبقا حمر معاكم لأن الانتخابات غتدوز ولا يبقى إلا الوفاء والصدق

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