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صادم..جمعية خيرية تتاجر في القرقوبي والفياغرا بالجديدة
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 21:20 صادم..جمعية خيرية تتاجر في القرقوبي والفياغرا بالجديدة | حوادث و حقوق
صادم..جمعية خيرية تتاجر في القرقوبي والفياغرا بالجديدة
بعد البيضاء وفي أقل من أسبوع، أسقطت حملة التطهير الجارية ضد جمعيات إحسانية تتاجر سريا في الأدوية المهربة أمس الأربعاء، منظمة خيرية لمحاربة داء السكري بالجديدة تتاجر في 3500 نوع من الأدوية بينها

"شوف تيفي"

بعد البيضاء وفي أقل من أسبوع، أسقطت حملة التطهير الجارية ضد جمعيات إحسانية تتاجر سريا في الأدوية المهربة أمس الأربعاء، منظمة خيرية لمحاربة داء السكري بالجديدة تتاجر في 3500 نوع من الأدوية بينها "القرقوبي" ومهيجات جنسية ويدير نشاطها رئيس فرع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمدينة رفقة شقيقه، ويرتقب أن يحالا غدا الجمعة، على النيابة العامة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة فإنه تم تفكيك "مافيا" الجديدة، من خلال عملية مداهمة لمقر الجمعية ومنزل رئيسها، نفذتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، في إطار سيناريو مماثل للذي تم به تفكيك مافيا البيضاء، إذ بتنسيق من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة، انتحل أعضاء في تنسيقية نقابات صيادلة المغرب، صفة مرضى السكري، يريدون الانخراط في الجمعية، ما قادهم إلى اكتشاف تحولها إلى صيدلية سرية بها مستودع للأدوية المجهولة المصدر.

وأسفرت المداهمة التي عاينتها الصباح عن حجز كميات من 3500 نوع من الأدوية ضمنها "الأنسولين" و" القرقوبي" و" مهيجات جنسية" من نوع "فياغرا" و "إريكتور" و 100 نوع آخر منتهية الصلاحية ضمنها مخدر "المورفين" من الدرجة الأولى، الذي يشكل خطرا على حياة مستعملة، وهي الأنواع التي استقدمت من أوروبا عبر السوق السوداء، وبعضها غير مرخص باستعماله بالمغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القرقوبي الأقراص المهلوسة التعاضدية مرض السكري

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