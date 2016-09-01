 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال الشومبرير ؟ | بوليتيك

أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال ''الشومبرير'' ؟

عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل

بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم أحماد القباج للترشح | بوليتيك

بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم ''أحماد القباج'' للترشح

هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر التسيير المحاسباتي والضريبي | مجتمع

هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة | حوادث و حقوق

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن بكوب22 وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية | بوليتيك

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن ''بكوب22'' وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية

بالصور..ها كيفاش صْبحات الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء | مجتمع

بالصور..ها كيفاش ''صْبحات'' الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران | بوليتيك

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران

يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان

إنها القيامة.. !

أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال ''الشومبرير'' ؟
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 20:19 أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال الشومبرير ؟ | بوليتيك
أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال ''الشومبرير'' ؟
حضر السلفي أحماد القباج، الممنوع من الترشح باسم البيجيدي في الإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة مراكش جليز، بالمنصة الشرفية إلى جانب عبد الإله بن كيران، في المهرجان الخطابي المنظم بالقاعة

شوف تيفي

حضر السلفي أحماد القباج، الممنوع من الترشح باسم البيجيدي في الإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة مراكش جليز، بالمنصة الشرفية إلى جانب عبد الإله بن كيران، في المهرجان الخطابي المنظم بالقاعة المغطاة الزرقطوني بمراكش اليوم الخميس.

وقال السلفي أحماد القباج، أنه يختلف مع عبد الإله بن كيران في إستعماله لمصطلحات التماسيح والعفاريت، مؤكدا أن المصطلح الذي كان على بن كيران إستعماله هو "الدينوصرات" لأنها حسب رأيه "تلتهم كل شيئ أمامها".

وتابع القباج أن جهات وصفته بالمعاق جسديا، بعدما فشلت في العثور على نواقص فكرية، مصرحا "احشومة اعليهم يقولو لي معاق".

وكشف أحماد القباج، عن أول لقاء له مع عبد الإله بن كيران في منزله، حيث أوضح أن بن كيران، "حرك مسبحه المتكون من الشومبرير لإفساح الطريق إلي لكوني مقعد" وأضاف، هل يوجد رئيس حكومة قضى خمس سنوات ومازال يتوفر على مسبح من الشومبرير؟.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

السلفي القباج الإنتخابات بن كيران الدينوصرات التماسيح مراكشن المغطاة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم أحماد القباج للترشح | بوليتيك

بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم ''أحماد القباج'' للترشح

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن بكوب22 وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية | بوليتيك

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن ''بكوب22'' وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران | بوليتيك

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران

سابقة : مرشحوا اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الدستوري يطالبون بنشر أسمائهم | بوليتيك

سابقة : مرشحوا اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الدستوري يطالبون بنشر أسمائهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أش داك لشي سياسة:سعيدة شرف في جرأة غير مسبوقة:مغاديش نصوت و ها علاش و إيلا كنت رئيسة حكومة غادي نحارب عدو الشعب.. | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

أش داك لشي سياسة:سعيدة شرف في جرأة غير مسبوقة:مغاديش نصوت و ها علاش و إيلا كنت رئيسة حكومة غادي نحارب عدو الشعب..

حقائق خطيرة عن العقارب لي لقاو فحمام بالبيضاء على لسان ساكنة الولفا | بــووز

حقائق خطيرة عن ''العقارب'' لي لقاو فحمام بالبيضاء على لسان ساكنة الولفا

فيديو طريف:شاهد أول أغنية عن المونيكات الجنسية‎ | زووم

فيديو طريف:شاهد أول أغنية عن المونيكات الجنسية‎

شاهد ردة فعل شقيق التلميذ الذي انتحر بسبب اللوازم المدرسية | بــووز

شاهد ردة فعل شقيق التلميذ الذي انتحر بسبب اللوازم المدرسية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال الشومبرير ؟ | بوليتيك
منذ 52 دقيقة

أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال ''الشومبرير'' ؟

عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل

بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم أحماد القباج للترشح | بوليتيك

بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم ''أحماد القباج'' للترشح

هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر التسيير المحاسباتي والضريبي | مجتمع

هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر

﻿ ﻿
اليوم 20:02 GMT

عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.