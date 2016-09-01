أحماد القباج : كاين شي رئيس حكومة عندو مسبح ديال ''الشومبرير'' ؟

حضر السلفي أحماد القباج، الممنوع من الترشح باسم البيجيدي في الإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة مراكش جليز، بالمنصة الشرفية إلى جانب عبد الإله بن كيران، في المهرجان الخطابي المنظم بالقاعة

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حضر السلفي أحماد القباج، الممنوع من الترشح باسم البيجيدي في الإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة مراكش جليز، بالمنصة الشرفية إلى جانب عبد الإله بن كيران، في المهرجان الخطابي المنظم بالقاعة المغطاة الزرقطوني بمراكش اليوم الخميس.

وقال السلفي أحماد القباج، أنه يختلف مع عبد الإله بن كيران في إستعماله لمصطلحات التماسيح والعفاريت، مؤكدا أن المصطلح الذي كان على بن كيران إستعماله هو "الدينوصرات" لأنها حسب رأيه "تلتهم كل شيئ أمامها".

وتابع القباج أن جهات وصفته بالمعاق جسديا، بعدما فشلت في العثور على نواقص فكرية، مصرحا "احشومة اعليهم يقولو لي معاق".

وكشف أحماد القباج، عن أول لقاء له مع عبد الإله بن كيران في منزله، حيث أوضح أن بن كيران، "حرك مسبحه المتكون من الشومبرير لإفساح الطريق إلي لكوني مقعد" وأضاف، هل يوجد رئيس حكومة قضى خمس سنوات ومازال يتوفر على مسبح من الشومبرير؟.