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بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 20:02 عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل.. انفجار يهُز مصر ويستهدف شخصية رفيعة المستوى..وهذه هي التفاصيل
كشفت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل، عن نجاة النائب العام المساعد في مصر، زكريا عبد العزيز، من انفجار مُدوي استهدف موكبه في العاصمة القاهرة.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل، عن نجاة النائب العام المساعد في مصر، زكريا عبد العزيز، من انفجار مُدوي استهدف موكبه في العاصمة القاهرة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مصادر قضائية فإن سيارة مفخخة مركونة على أحد جنبات الطريق، انفجرت خلال وصول موكب عبد العزيز، بالقرب من مقر النيابة العامة في ضاحية التجمع الخامس في العاصمة المصرية.

من جانبه ،أوضح موقع "الوطن" المصري بأن الانفجار أسفر عن إصابة مرافقين للنائب العام.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصادر قضائية زكرياء عبد العزيز سيارة مفخخة القاهرة

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