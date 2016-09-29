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بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم ''أحماد القباج'' للترشح
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 19:32 بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم أحماد القباج للترشح | بوليتيك
بن كيران :الرجال لا يخافون من رجال السلطة ومصطفى الرميد هو من إقترح إسم ''أحماد القباج'' للترشح
''الطريق مازالت طويلة، و الشمس ماكاتغطاش بالغربال'' بهذه الكلمات إفتتح عبد الإله بن كيران مهرجانه الخطابي في هذه الأثناء بالقاعة المغطاة الزرقطوني بمراكش.

شوف تيفي

"الطريق مازالت طويلة، و الشمس ماكاتغطاش بالغربال" بهذه الكلمات إفتتح عبد الإله بن كيران مهرجانه الخطابي في هذه الأثناء بالقاعة المغطاة الزرقطوني بمراكش.

وتابع بن كيران حديثه أمام الحضور، مذكرا إياهم بثوابت الدولة المغربية الثلاث وهي الإسلام والوطن والملك، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية سيدافع عن هذه الثوابت الثلاث.

وبعث بن كيران برسائل مهمة لمن أسماهم المتربصين بالحزب، وذلك بتنظيم مسيرات تطالب برحيله، داعيا "المخلوضين إلى البحث عن طرق ثانية"،مؤكدا أن سر نجاحه جاء بمساعدة من أسماهم "رباعة ديال المدوخين".

وأضاف بن كيران أمام منخرطي الحزب بجهة مراكش، أن "الرجال الحقيقيون لا يخافون من رجال السلطة مهما بلغت مسؤولياتهم"، وأن أحماد القباج رجل سلفي متنور.

هذا، ودعا بن كيران أحماد القباج، إلى الصبر في هذه الإنتخابات، متعهدا بالوقوف معه ليصل إلى قبة البرلمان في الإنتخابات المقبلة، كاشفا أن مصطفى الرميد هو من إقترح القباج للترشح بإسم حزب العدالة والتنمية بدائرة مراكش جليز.

‫شوف تيفي

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بن كيران القباجالرميد الترشيح المهرجان الخطابي مراكش البيجدي شوف تيفي

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