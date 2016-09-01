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هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر التسيير المحاسباتي والضريبي
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 19:44 هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر التسيير المحاسباتي والضريبي | مجتمع
هذه هي الحقيقة الكاملة حول أنباء وصول طالب بكلية الحقوق أكدال إلى الامتحان الشفوي في ماستر التسيير المحاسباتي والضريبي
توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة من محامي الطالب ''ع.أ'' المرشح لولوج سلك الماستر شعبة التسيير المحاسباتي والضريبي بكلية الحقوق أكدال الرباط، والذي نشرت ''شوف تيفي''بخصوصه قبل أيام، خبرا يفيد بأنه إنه مر إلى

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة من محامي الطالب "ع.أ" المرشح لولوج سلك الماستر شعبة التسيير المحاسباتي والضريبي بكلية الحقوق أكدال الرباط، والذي نشرت "شوف تيفي"بخصوصه قبل أيام، خبرا يفيد بأنه إنه مر إلى الامتحان الشفوي دون اجتياز الكتابي.

ونفى محامي الطالب في هذا البيان الأنباء التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدا بأن الطالب تقدم بطلب تسجيله ضمن لائحة المرشحين لاجتياز الامتحان الكتابي وذلك عن طريق التسجيل الإلكتروني وأودع طلبه ورقيا بالكلية خلال شهر غشت 2016 ، إلا أنه فوجئ بعدم ورود اسمه ضمن لائحة الطلبة المرشحين لاجتياز الامتحان الكتابي .

وأضاف هذا البيان بأن الطالب لما استفسر المصالح الإدارية للكلية تبين بأن خطأ تقنيا قد وقع ولم يتم إدراج اسم العارض خطأ باللائحة إضافة إلى اسم أحد الطلبة الآخرين وأخبرتهما مصالح الكلية بإمكانية الحضور يوم اجتياز الامتحان الكتابي بشكل عادي على غرار باقي زملائهما المرشحين، وقد حالف الطالب الحظ بالنجاح في الامتحان الكتابي بينما لم يفلح الطالب الآخر في النجاح.

وبخصوص هذا الموضوع فإن "شوف تيفي" تواصلت مع أحد موظفي جامعة أكدال للوصول إلى الحقيقة لكنها لم تتوصل إلى معطيات ملموسة تنفي ما تم تداوله.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بعض المواقع الإخبارية، كانت قد تداولت خبرا يفيد بأن الطالب المعني تم اختياره لاجتياز الامتحان الشفوي دون أن يجتاز الكتابي وهو الأمر الذي نفاه البيان الذي توصلت به "شوف تيفي".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محامي الماستر مواقع التواصل الاجتماعي جامعة أكدال

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