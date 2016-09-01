ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة وجدة، اليوم الخميس، من اعتقال شاب يتخفى في زي نسائي عبارة عن نقاب، عقب توصلها بإخبارية في الموضوع.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة وجدة، اليوم الخميس، من اعتقال شاب يتخفى في زي نسائي عبارة عن نقاب، عقب توصلها بإخبارية في الموضوع.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر دخل إلى أحد المقاهي، ليثير شكوك العاملين بها، ما دفعهم إلى إبلاغ الأمن، الذي قام باعتقاله مباشرة بعد خروجه من المقهى.

وأضافت المصادر ذاتها بأن التفتيش الأولي للموقوف أسفر عن حجز سلاح أبيض، وضعه في الحقيبة النسائية التي كان يحملها معه خلال إيقافه.

وأوضحت ذات المصادر بأنه تم التحقيق مع المعني بالأمر، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.