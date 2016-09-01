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إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن ''بكوب22'' وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 18:01 إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن بكوب22 وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية | بوليتيك
إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن ''بكوب22'' وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية
قالت مصادر لشوف تيفي،أن الكاتب العام لوزارة الداخلية في طريقه إلى التكليف برئاسة قطب اللوجستيك والأمن باللجنة المشرفة على تنظيم قمة المناخ ''كوب22'' المرتقبة بمراكش شهر نونبرالقادم.

شوف تيفي:

قالت مصادر لشوف تيفي،أن الكاتب العام لوزارة الداخلية في طريقه إلى التكليف برئاسة قطب اللوجستيك والأمن باللجنة المشرفة على تنظيم قمة المناخ "كوب22" المرتقبة بمراكش شهر نونبرالقادم.

وحسب ذات المصادر، فقد تم إعفاء عبد السلام بيكرات من مهامه على رأس قطب اللوجستيك والأمن باللجنة المشرفة على تنظيم قمة المناخ "كوب 22" المرتقب بعاصمة النخيل شهر نونبر المقبل.

ورغم التكتم الشديد حول خبر الإعفاء، ومسبباته، رجحت ذات المصادر أن يكون هذا القرار بسبب إختلالات تنظيمية وتأخر في سرعة وتيرة الإعداد في قطب اللوجستيك والأمن والتي تأخرت بالمقارنة مع الأقطاب الأخرى تضيف ذات المصادر.

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كوب 22 الإعفاء اللوجستيك اللجنة بيكراتالمناخ إعفاء شوف تيفي

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